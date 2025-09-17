物語コーポレーションが展開する「寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵」では、2025年9月17日から期間限定で、「秋の牛たん食べ放題」を開催します。20万食限定で売り切れ次第終了「牛たん付き 贅沢コース」は、店内で丁寧にカットされたこだわりの牛たんしゃぶしゃぶを、食べ放題で楽しむことができる期間限定のコースです。20万食限定でなくなり次第終了となります。なお、「牛たんしゃぶしゃぶ」は単品でも注文可能です。・牛たん付き 贅