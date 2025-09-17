イオンの子育て応援アプリ「キッズリパブリック」は、2025年10月16日発売の「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」の抽選販売を実施します。応募受付期間は、2025年9月16日10時0分から21日19時59分まで。なお、本州・四国限定の企画で、北海道・九州・沖縄地区は対象外です。また、各種イオンマークのカードを持っているキッズリパブリックアプリ会員のみ応募できます。