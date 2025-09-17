千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。9月14日（日）の同番組では、アンジャッシュの渡部建が5年前にタイムリープして“謝罪会見”に再挑戦する緊急企画「まだ許されていなかった 渡部の謝罪会見をやり直そうSP」が放送された。©AbemaTV,Inc.今回スタジオには柏木由紀をゲストに迎え、見届け人としてインパルスの板倉俊之、みなみかわも参加。渡部の妻が地上波放送の特番で、「まだ許し