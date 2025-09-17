県内では17日未明から能代市、大仙市、仙北市の一部地域で停電しています。約500軒が停電している能代市は、落雷が原因とみられています。東北電力ネットワークによりますと、停電しているのは能代市の河戸川地区の約90軒、寿域長根地区の約100軒、田子向地区の約300軒です。いずれも午前3時38分ごろに停電が発生し、雷の影響によるものとみられています。復旧の見通しはわかっていません。大仙市では午前6時半ごろから大曲