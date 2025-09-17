カルビーがカイ気配スタート。香港の投資ファンドであるオアシス・マネジメントがカルビーの株式について、新たに５％を超えて保有していることが１６日の取引終了後に明らかとなり、思惑視されたようだ。同日に提出された大量保有報告書によると、オアシス・マネジメントの保有割合は５．９８％となっている。報告義務発生日は９日。保有目的は「ポートフォリオ投資および重要提案行為」としている。