白内障は、カメラのレンズの役割をする眼の水晶体が、濁って見えにくくなる病気です。ほとんどが加齢に伴って発症するため、誰にでも起こる可能性があります。 しかし、短時間の手術で改善できるため、手術を受ける方が増えている病気です。本記事では白内障手術の費用について解説します。 何となく視界がぼやけると感じる方は、白内障の可能性があります。白内障が心配な方は、参考にしていただければ幸いです。 ※この記事は