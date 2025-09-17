９月12日に39歳を迎えた長友佑都は、その３日後のJ１第29節・東京ヴェルディ戦でフル出場。注目の東京ダービーで、FC東京の背番号５は攻守両面で躍動し、１−０の勝利に貢献した。特筆すべきは、その驚異的なスタミナだ。長友は自身のXで、29節のスプリント回数を集計したデータを引用し、力こぶしと炎の絵文字を添え、「順調に仕上がってきてるな」と綴る。チームメイトのマルコス・ギリェルメと並び、長友はリーグトップの22