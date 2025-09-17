2025年9月16日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、米国で闇のサプライチェーンを通じて中国の電子たばこが浸透しつつあると報じた。記事は、米シカゴで数日前に連邦当局による電子たばこの集中取り締まりが行われ、470万個、8650万ドル（約127億円）相当の未承認電子たばこが押収されたと紹介。中国の製造業者、米国内の仲介業者、そして闇市場の小売業者からなる米国の若者の健康を蝕