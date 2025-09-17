財務省が１７日発表した８月の貿易統計（速報）によると、米国向け輸出額は前年同月比１３・８％減の１兆３８５５億円だった。５か月連続で前年を下回り、２０２１年２月（１４・０％）以来、４年半ぶりの下落幅となった。トランプ米政権の関税措置で自動車を中心に大きな影響が出ている。米国向けの自動車輸出は金額ベースで２８・４％減の３０７６億円で、排気量３０００ｃｃを超える大型車の減少が目立った。半導体製造装置