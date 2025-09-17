「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が16日、ブログを更新。自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）への私見をつづった。シルクは「誰がなってもおんなじなんだけど。。10月の総裁選ね。。」とし「セクシー進次郎ハンか。。高市ハン、、急浮上の林ハン。。進次郎ハンの無能イメージて、お得に働くかもね」と推測した。さらに「期待値を極限まで下げておいて、そこから少しでも成果を出せば、相対的に高