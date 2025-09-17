「メッツ８−３パドレス」（１６日、ニューヨーク）ナ・リーグ西地区で首位・ドジャースを２ゲーム差で追うパドレスが、初回に５失点を喫した。先発のマイケル・キング投手がまさかの大乱調となり、計４被弾で３回８失点ＫＯを食らった。いきなり３連打を浴びて無死満塁のピンチを背負うと、ニモに先制のタイムリーを浴びた。続くビエントスを投ゴロに仕留め、ホームゲッツーで立ち直るかに思われたが…悪夢は続いた。マク