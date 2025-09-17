「ミス・アース・ジャパン2017」で「グラビアオブザイヤー2024」受賞のモデル斎藤恭代（29）が16日、自身のインスタグラムを更新。和室ショットを投稿した。丈の短い白い半袖トップスと、タイトなミニスカートに白のハイソックスコーデで“絶対領域”を披露。おなかもチラリとのぞかせ、長い脚をたたんで座りピースサインを送るカットもアップした。ファンやフォロワーからも「日本が誇る一番の美女」「絶対的にかわいい」「上品で