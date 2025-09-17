サンドウィッチマン富澤たけし（51）が16日までに、自身のブログを更新。14日、出雲市民会館大ホールで単独ライブを開催したことを報告した。富澤は「ライブ前に出雲大社へ!『後でライブ行きます!』という方に何人も遭遇。ライブの成功をお祈りして会場へ!」とライブ前の参拝を報告した。続けて、会場の写真を投稿し「年季の入った会場ですが、お笑いライブ的には音の反響が良いのです。電車の遅延の影響や出雲での初単独ライブと