テレビ朝日の田中萌アナウンサー（34）が16日、自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博を訪れたことを報告した。田中アナは「母と妹と万博へ」と書き出し、黒のノースリーブトップスにグレーのパンツ姿で万博を楽しむ様子を投稿。「終盤で平日でもかなり混み合っていましたが、2カ月前予約と当日予約を活用し、比較的待ち時間の短いパビリオンを中心に10カ所以上回ることができて満足です」とつづった。さらに「各国のおいし