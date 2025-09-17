MBSラジオ制作でニッポン放送でも放送された『オリックス−ロッテ』で解説を務めたT−岡田氏が、ロッテ・山本大斗について言及した。T−岡田氏は山本の魅力について「振る力じゃないですか」と話し、「なかなか右の日本人でこれだけ長打を打てるのは魅力ですよね」と続けた。山本は0−3の4回無死一塁の第2打席、田嶋大樹からライトオーバーの二塁打を放つと、T−岡田氏は「魅力的ですよね。甘い球とはいえ、しっかり捉えてき