米ニューヨークの国連本部【ニューヨーク共同】国連は16日、検討している改革の一環として、事務職員らの約19％に当たる約2680人を削減し、2025年との比較で26年の通常予算を15％減らすことを目指すと発表した。グテレス事務総長が15日に加盟国に提案した。「米国第一」を掲げるトランプ政権が国連への拠出金の削減や凍結を進める中、国連は対応を迫られていた。国連高官によると、26年の通常予算案は約32億ドル（約4680億円）