これぞチームのエースだ。渋谷ABEMASの白鳥翔（連盟）が9月16日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。鮮やかなオーラスでの逆転劇で、チームに今季初勝利を持ち帰った。【映像】鮮やか！白鳥翔、オーラスで逆転トップのシーン第1試合はチームメイトの松本吉弘（協会）が苦戦。持ち点1600点のラスに沈んだ。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、白鳥、EX風林火山・内川幸太郎（