来夏でクリスタル・パレスと契約満了を迎えるイングランド代表DFはすでに争奪戦になっている。『SPORT BILD』のクリスティアン・ファルク氏によると、バイエルン・ミュンヘンは今冬にクリスタル・パレスに所属する25歳のイングランド代表DFマーク・グエイ獲得を熱望しているという。チェルシーの下部組織出身であるグエイは2020年1月に同クラブのトップチームに昇格するも定位置は確保できず、その後はスウォンジー・シティへのレ