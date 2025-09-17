（出所：国土地理院「地理院地図」を基に筆者作成）【分析画像】｢高台なのに…｣｢近くに川はないのに…｣全国各地でたびたび起こる"冠水"の知られざる原因東海地方を中心に甚大な竜巻や豪雨による被害を巻き起こした台風15号では、富士山静岡空港（牧之原市）で1時間の最大雨量が113ミリ（観測史上最大）という激しい雨が降り、高台にある富士山静岡空港の駐車場で多数の車両浸水が発生した。これに対して、SNSでは「何をどうやった