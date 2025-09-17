◆米大リーグパイレーツ―カブス（１６日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）カブスがパイレーツ先発の昨季新人王右腕スキーンズから３点を奪った。初回に１番ブッシュが２９号先頭弾で先制。その後２死一、二塁からクローアームストロングが適時打で追加点を挙げた。１点を返されたが、２回も１死一、三塁とチャンスを作り、ハップが中犠飛で３点目を奪った。中地区２位カブスは試合前まで５年ぶりプレーオ