3週にわたりご紹介しているフォルクスワーゲンの「ID.Buzz」。試乗してきたフェルさんとAD高橋さんに「どうでした？」と感想を聞いたところ「信号で停まっていると手を振られる」「写真を撮られる」という返事で、実車を見ていない私（担当編集）は意味が分からず「？？？」となってしまいました。人に手を振られるクルマってどういうこと？気になる方は本文をどうぞ。（コラムニストフェルディナント・ヤマグチ）本連載の初代編