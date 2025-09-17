【ニューヨーク＝金子靖志】トランプ米大統領は１５日、米紙ニューヨーク・タイムズの記事で名誉を毀損（きそん）されたとして同紙に対し、１５０億ドル（約２兆２０００億円）の損害賠償を求めて南部フロリダ州の連邦地裁に提訴した。民主党の「代弁者」となり、米国民などに対し「何十年にもわたってうそをつき続けてきた」などと主張している。トランプ氏は自身のＳＮＳへの投稿で、同紙による民主党への肩入れを「史上最大