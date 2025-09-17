オリンピックにも出場した元新体操韓国代表ソン・ヨンジェが、“2人目計画”を素直に告白して話題だ。【写真】『鬼滅』キャラにメロメロなソン・ヨンジェソン・ヨンジェは9月15日、自身のYouTubeチャンネルで「育児に本気のソン・ヨンジェが全部使って教える実用性最強の育児アイテム」というタイトルの動画を公開。実際に役立ったという子育てグッズを紹介しながら、自身の体験を共有した。動画内でソン・ヨンジェは「ママたちの