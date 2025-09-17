マルセイユ戦でPKを決め、喜ぶレアル・マドリードのエムバペ＝マドリード（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は16日に開幕してマドリードなどで1次リーグの6試合が行われ、2大会ぶりの優勝を狙うレアル・マドリード（スペイン）はエムバペがPKで2得点し、マルセイユ（フランス）に2―1で逆転勝ちした。前回大会4強のアーセナル（イングランド）はビルバオ（スペイン）を2―0で退け、