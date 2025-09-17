ジルスチュアート ビューティから、秋の訪れを唇で楽しめるリップ美容液「クリスタルブルームリップブーケ セラム」の限定2色が登場♡ 自然由来成分90%※2で、メルティングフィットオイルやクリスタルコーティング成分を配合し、ふっくらぷるんとしたツヤ高い唇を演出。3,740円（税込）で、10月3日（金）より全国店舗と公式オンラインショップで発売開始です。 花の彩りを閉じ込めた限定2色