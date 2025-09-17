福岡管区気象台防災コメント（17日午前6時51分発表）＜防災事項＞「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表しています。18日にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込み。大陸から朝鮮半島から日本海へのびる前線が、17日夜にかけて朝鮮半島南岸付近へ南下し、18日は対馬海峡から九州北部地方を南下する見込み。また、強い日射の影響も加わり、17日昼過ぎから18日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込み