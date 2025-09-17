9月17日未明、静岡県沼津市内の飲食店で、面識のない男性客の顔を殴った疑いで、別の客の男が現行犯逮捕されました。 暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは、静岡県裾野市に住む会社役員の男（61）です。警察によりますと、男は17日午前0時頃、客として訪れていた沼津市内の飲食店で、別の客の沼津市に住む男性（32）の顔をこぶしで複数回殴った疑いが持たれています。 2人はそれぞれ何人かで入店していて、殴られた男性の関係者が