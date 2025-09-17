9月16日夜、静岡県函南町で妻にイヤホンが入ったケースを投げつけ、けがをさせた疑いで、男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、函南町に住む自称・リフォーム業の男（34）です。警察によりますと、男は16日午後10時頃、函南町の自宅で、妻（33）にワイヤレスイヤホンが入ったケースを投げつけて、妻の右腕の皮膚に赤みを生じさせた疑いが持たれています。 妻が「夫にものを投げつけられた」と110