タレントの中川翔子（40）が17日、自身のXを更新。出産を前に、父・中川勝彦さんの31回目の命日に思いをはせた。【写真あり】似てる？中川翔子が公開した、父・勝彦さんの写真の数々中川は、勝彦さんの写真やレコードジャケットなどを公開しながら「9/17今日は父中川勝彦の31回目の命日」と書き出し、「あの日夕方５時ごろ父は旅立ちましたが大きな虹が出ていました」と振り返った。続けて「あの頃まだわたしは幼かったけ