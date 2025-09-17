アメリカのトランプ大統領は、ニューヨーク・タイムズに名誉を毀損されたなどとして、約2兆2000億円の損害賠償を求めて提訴しました。【映像】トランプ大統領のコメントトランプ氏は自身のSNSでニューヨーク・タイムズに対して、150億ドル（＝約2兆2000億円）の損害賠償を求め、フロリダ州で提訴すると明らかにしました。「ニューヨーク・タイムズは、長年、自由に嘘をつき、私を誹謗中傷し、名誉を毀損することを許されてきた