アメリカの保守活動家、チャーリー・カーク氏が殺害された事件で、検察は22歳の男を加重殺人などの容疑で訴追し、死刑を求める方針を明らかにしました。【映像】初の審問にオンラインで臨むロビンソン容疑者ユタ州の検察は16日、タイラー・ロビンソン容疑者（22）を加重殺人などの容疑で訴追しました。裁判では死刑を求める方針です。押収されたライフルは元々、ロビンソン容疑者の祖父が持っていたもので、父親から贈り物と