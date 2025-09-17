今月12日の記録的な大雨で水没した、三重県四日市市の地下駐車場の排水作業が16日夜の時点でおおむね終わったと国土交通省が明らかにしました。 【写真を見る】12日の大雨で水没した三重・四日市市の地下駐車場排水作業おおむね終了浸水被害の車両は274台に 今月12日の記録的な大雨により、近鉄四日市駅前の地下駐車場「くすの木パーキング」で、天井までの高さ3メートル50センチの地下2階部分が水没したほか、