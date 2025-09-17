大谷翔平・シュワバー PHOTO:SANKEI/Getty Images ＜2025年9月15日(日本時間16日)ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平投手（31）は15日（日本時間16日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・DH」で出場し、3打数1安打、