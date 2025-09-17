ロバーツ監督（c）SANKEI ドジャースの大谷翔平投手（31）は15日（日本時間16日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・DH」で出場し、3打数1安打、2四球、1盗塁。これで20試合連続出塁を達成した。打率は.281。 試合は延長10回、フィリーズが6対5で勝利を収め、2年連続で東地区優勝を決めた。ドジャースの地区優勝マジックは10のまま。16日（同17日）は大谷が先発登板予定で、本塁打王争いを繰り広