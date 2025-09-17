東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値173.83高値173.83安値173.03 174.90ハイブレイク 174.36抵抗2 174.10抵抗1 173.56ピボット 173.30支持1 172.76支持2 172.50ローブレイク ポンド円 終値199.91高値200.72安値199.79 201.42ハイブレイク 201.07抵抗2 200.49抵抗1 200.14ピボット 199.56支持1 199.21支持2 198.63ローブレイク