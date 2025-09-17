東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.45高値8.50安値8.43 8.56ハイブレイク 8.53抵抗2 8.49抵抗1 8.46ピボット 8.42支持1 8.39支持2 8.35ローブレイク シンガポールドル円 終値114.78高値115.20安値114.68 115.61ハイブレイク 115.41抵抗2 115.09抵抗1 114.89ピボット 114.57支持1 114.37支持2 114.05ローブレイク 香港ドル