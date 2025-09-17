東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6685高値0.6688安値0.6660 0.6723ハイブレイク 0.6706抵抗2 0.6695抵抗1 0.6678ピボット 0.6667支持1 0.6650支持2 0.6639ローブレイク キーウィドル 終値0.5987高値0.5991安値0.5956 0.6035ハイブレイク 0.6013抵抗2 0.6000抵抗1 0.5978ピボット 0.5965支持1 0.5943支持2 0.5930