ロシアのプーチン大統領は、ベラルーシとの合同軍事演習「ザーパド」に10万人の兵士が参加したと述べました。ロシア大統領府は16日、軍服姿のプーチン大統領がロシアのニジニノブゴルド州の訓練場を訪れ、ベラルーシとの大規模軍事演習「ザーパド」を視察する映像を公開しました。プーチン大統領は、演習には10万人の兵士が参加し、333の航空機、約250の艦艇が使われたと述べました。また、ベラルーシ軍は核弾頭の搭載が可能