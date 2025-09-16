ビタミンDの多い食べ物とは？メディカルドック監修医が一日の摂取量・効果なども解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「ビタミンDの多い食べ物」はご存知ですか？不足すると現れる症状も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：鈴木 友美（管理栄養士）現在、子育てをしながら在宅での仕事や活動に力を入れています。 健診センターでの特定保健指導・栄養