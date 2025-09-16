マックハウスが9月16日、ニッセンと業務提携契約を締結したことを発表した。 【画像をもっと見る】 業務提携は、30代から50代までの働く女性をターゲットとしたショップインショップの展開に向けて実施。同ターゲット層のライフスタイルが多様化し、オフィスからプライベートまで幅広いシーンで活用できる上質なデイリーウェアへの需要が高まっていることから、「仕事にもプライベートにも使える」「自分らしく着こなせる」と