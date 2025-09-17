俳優・声優として活動する正木郁の音楽プロジェクト“Kaoru Masaki”が、本日9月17日に第二弾シングル「Kagerou」を配信リリースした。「Kagerou」は、遠く離れた日常に募る想いを切なく綴った一曲。夏の終わりに訪れる取り戻せない時間の寂しさが色濃く漂い、揺れ動く心情や言葉にならない孤独が胸を締めつけるように描かれている。会えない現実と、それでも繋がっていたいと願う想いが交錯する、痛切な作品だ。◆◆