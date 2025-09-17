細田守監督最新作『果てしなきスカーレット』に、宮野真守津田健次郎・羽佐間道夫・古川登志夫が声優キャストとして参加することが決定した。【写真】芦田愛菜、ブルーのワンショルダードレスで登場！『果てしなきスカーレット』ヴェネチア国際映画祭レッドカーペットの様子本作のテーマは、“生きる”。「人は何のために生きるのかを問う、骨太な力強い映画を目指したい。今、この大きなテーマを、観客と一緒に考えたい」