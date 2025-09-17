来宮神社（静岡県熱海市）の境内に、三峯社（みつみねしゃ）が鎮座していました。黒いシックな鳥居と、バランスよく色彩をあしらった社殿の調和が実に見事で、参拝後もつい見続けてしまいます。来宮神社境内に鎮座する三峯社。このカラーリングセンス、心惹かれてしまいませんか？筆者撮影三峯社（三峯神社）と言えば眷属（けんぞく。神の使い）の狼（山犬、お犬）が特徴で、狛犬ならぬ狛狼？が社殿を護っていました。三峯社の眷属