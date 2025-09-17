「9月17日」。今日は何の日でしょう？答えは「モノレール開業記念日」！東京オリンピックに備えて建設された東京モノレール1964（昭和39）年9月17日、浜松町駅（東京都港区）から、旧羽田ターミナルビル直下の羽田空港駅をつなぐ「東京モノレール」が開業しました。当時は全長13.1キロ、走行時間約15分、運賃は大人250円、小児130円でした。日本初の旅客用モノレールは、1964年秋の東京オリンピック開催にあたり、日本国内外から東