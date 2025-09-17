ヤマダイのカップ麺「ヴィーガンヌードル」が発売10周年を迎え、麺のおいしさ向上と賞味期限延長を実現。9月15日からリニューアル発売する。東京・自由が丘ヴィーガン料理専門店「T’s レストラン」監修の下、ノンフライ麺を使用し、独自ノウハウで動物性食材やアルコールなどを一切使用せずに開発したインスタントラーメン。同社によると「世界でも稀な存在の商品」だという。近年はヴィーガン志向の生活者のみならず、アレルギー