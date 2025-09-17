キャサリン妃メラニア・トランプ夫人が、初の共同公務を行う。１７日にキャサリン妃は夫のウィリアム皇太子と共に、ドナルド・トランプ大統領とメラニア夫人を迎え、翌日にメラニア夫人に同行する予定だ。 【写真】トランプ米大統領夫妻 チャールズ国王が主催する国賓訪問は９月１６日から１８日まで行われ、最終日にキャサリン妃とメラニア夫人がウィンザーのフロッグモア庭園を訪問、イギリスの最高スカウト