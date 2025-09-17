トヨタ博物館は、2025年10月3日(金)から2026年4月5日(日)まで、「What’s JDM？―世界が熱中する’80-’90年代の日本車―」を開催します。 トヨタ博物館「What’s JDM？―世界が熱中する’80-’90年代の日本車―」  期間： 2025年10月3日(金)〜2026年4月5日(日)場所： トヨタ博物館 文化館2階 企画展示室構成： 1980〜90年代の日本車人気を3つのテーマ、約10台の車両で紹介 トヨタ博物館は、2025年10月3日(金)