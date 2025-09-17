17日午前6時34分ころ、伊豆諸島で震度2の地震がありました。県内では東伊豆町で震度1を観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は伊豆大島近海、震源の深さは10km。地震の規模はM4.0と推定されます。