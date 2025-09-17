いざ、虎狩りじゃ！広島・高太一投手（２４）が１６日、マツダスタジアムで行われた投手指名練習に参加。先発予定の１８日・阪神戦での好投を誓った。同戦の登板は自身初。「１番から９番まで気を抜かずに投げていければ」と力を込めた。９月７日にＮＰＢ史上最速でリーグ優勝を決めた阪神は、２位を１０ゲーム差以上離すなどリーグ内でも頭一つ抜けた存在。投打ともに穴が見当たらない強敵に対し、高も「攻守ともに隙がない」