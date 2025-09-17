フィリピン観光局は、「フィリピンMICE商談会2025」を東京と大阪で開催した。フィリピンから、東京では14社20名、大阪では16社21名が参加し、MICE分野での最新の取り組みや観光資源を紹介した。旅行業界や企業イベント関係者と個別セッションも実施した。フィリピンでは約15,000室のホテルの客室が供給される見通しで、主要なコンベンションセンターの拡張工事を進めている。2026年にはASEANサミットが開かれるなど、国際規模のイ